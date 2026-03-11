Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerekeni söyledik, hayırlı uğurlu olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin "Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki Ak Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emeklinin bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağına ilişkin soru hakkında " Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzeler ardından gerekli mesajın verilip verilmediği şeklindeki soru üzerine "İnşallah" cevabını verdi. - ANKARA
