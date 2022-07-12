Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

(İHA)