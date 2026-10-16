Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmek üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık. TEKNOFEST’lerde binlerce yenilikçi fikir somut projeye dönüşüyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmek üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmek üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık. TEKNOFEST'lerde binlerce yenilikçi fikir somut projeye dönüşüyor."
Kaynak: İHA