Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık.' - Son Dakika