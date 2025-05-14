Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Göreve geldiğimizden bu yana 2,1 trilyon lira tarım desteği verdik"

"Tarımsal üretimi stratejik bir sektör olarak görüyoruz"

"Bu yıl içerisinde 321 tesisi milletimizin hizmetine sunacağız"

"En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1, Dünya'da 4'üncü sıradayız"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü Tarım Orman Şurası'nda konuştu.