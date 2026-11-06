Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç rekabetinin giderek sertleştiği, değerlerin toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise daha doğamadığı bir krizi birlikte tecrübe ediyoruz" dedi. - Son Dakika