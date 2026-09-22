Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Erdoğan daha sonra ise, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.