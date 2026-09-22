Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı kabul etti. Erdoğan daha sonra ise, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanDış PolitikaGürcistanNew YorkPolitikaSon Dakika

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı
00:35
Daireye giren polis gözlerine inanamadı Katliam gibi olay
Daireye giren polis gözlerine inanamadı! Katliam gibi olay
00:23
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
AK Partili Şamil Tayyar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Herkesi falakaya yatırsa ne iyi olur
00:07
İmzası bile kurumamıştı Galatasaray’ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
İmzası bile kurumamıştı! Galatasaray'ın yeni yıldızı, ülkesini ve arkadaşlarını özlediğini açıkladı
23:33
Mecliste dengeler değişiyor AK Parti’ye katılmak için gün sayıyorlar
Mecliste dengeler değişiyor! AK Parti'ye katılmak için gün sayıyorlar
23:25
ABD Büyükelçisi Barrack’tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
23:12
2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı Fon soruşturmasında yeni gelişme
2 milyar TL'lik işlem MASAK'a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 02:38:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement