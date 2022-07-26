Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde 4 ülkenin büyükelçilerini ağırladı. Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan, Sudan, Politika, Son Dakika

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