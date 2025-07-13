Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla, hatta mesafeyle bakanları anlıyor, onların tereddüdünü gidermek için her türlü gayreti gösteriyoruz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hala bu sürece samimi bir temkinle, kuşkuyla, hatta mesafeyle bakanları anlıyor, onların tereddüdünü gidermek için her türlü... - Son Dakika
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