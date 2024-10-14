Politika

Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü eşi ve kayınpederi yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur"

-"Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız"

-"Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz"

-"Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm eskiye göre daha çok çalışmamızı, kayıp onlarca seneyi telafi etmeyi kaçınılmaz kılıyor"

-"Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner projeleri Türkiye'nin hızlı kalkınmasını hızlandıracaktır. Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edecek, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde açıklamalarda bulundu.