Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur"
-"Vatandaşın şikayetlerine kapınızı 24 saat açık tutacaksınız. Kibir asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden soğutacak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız"
-"Yeri gelecek odunu kömürü kamyona doldurup kimin yoksa onlara bunu siz götüreceksiniz. Arayıp bulup götüreceksiniz. Sorumluluğundaki personeli ezen idarecilere de tolerans göstermeyiz"
-"Dünyadaki baş döndürücü dönüşüm eskiye göre daha çok çalışmamızı, kayıp onlarca seneyi telafi etmeyi kaçınılmaz kılıyor"
-"Sizlerin özellikle yerel çaptaki vizyoner projeleri Türkiye'nin hızlı kalkınmasını hızlandıracaktır. Görev yerinizdeki kişileri aileniz olarak kabul edecek, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halktan kopuk, sokaktan kopuk, esnaftan kopuk, idareci profiline tahammülümüz yoktur' - Son Dakika
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