Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Dolmabahçe'de 2,5 saat süren görüşme 17.00 itibariyle sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasındaki basına kapalı olarak gerçekleşen ve 2,5 saat süren görüşme saat 17.00 itibariyle sona erdi. - İSTANBUL
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın Şırnak'ta düzenlenen düğün törenine katıldı. Bakan Göktaş, çiftin nikah şahitliğini yaparak genç çifti tebrik etti. Konuşmasında ailenin önemine vurgu yapan Göktaş, evliliklerinin örnek olacağına inandığını belirtti.
Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediyenin toplam borcunun 853 milyon olduğunu belirtti. Kaya, borç yükünün ağır olduğunu ancak şikayetçi olmanın bir hakkı olmadığını söyledi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Tapkıran Mahallesi'nde 172 seçmenin bulunduğu muhtarlık seçimlerinde Fatma Alagöz, tek kadın muhtar olarak seçildi. Alagöz, mazbatasını alarak görevine başladı ve 5 yıllık süre boyunca mahallesine hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, Alagöz, kadınların da bu görevi yapabileceğini ispatlamak istediğini söyledi.
Eski Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, seçimde kendisine destek verdikleri gerekçesiyle bazı kadın personele baskı uyguladığını ve istifa etmeye zorlandıklarını iddia etti. Şimşek, bu iddiaları desteklemek için Gölbaşı Belediyesinde görevlendirilen kadınları ziyaret etti ve basın açıklaması yaptı. Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, adalet, hak, hukuk ve kadın eşitliği söylemlerine rağmen Gölbaşı Belediye Başkanının kadınlara yönelik zulümlerini incelemesini istedi. Şimşek, insanlarla uğraşmak yerine Gölbaşı'na hizmet etmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde belediye başkanlarıyla bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirdi. Destici, Cumhur İttifakı hassasiyetiyle aday göstermedikleri bölgelerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının kazanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Ayrıca Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclislerinin açılışında yaşanan tartışmalara da değinen Destici, demokrasi içinde bu tür hadiselere meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı.
Pakistan'a resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'a, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari tarafından 'Pakistan İmtiyaz Nişanı' verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğine sağladığı katkılardan dolayı bu nişanı almıştır.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı ve görev süresi boyunca halkın çıkarlarını gözeteceğini vurguladı.
Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, 90 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Safiye Demir'in cenazesi, Şalpazarı ilçesinde defnedilecek.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, trafik sorununu çözmek için çalışacaklarını belirtti. Meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü ve komisyon üyeleri seçildi.
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