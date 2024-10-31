Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Hasan Nasrallah'ın yerine görevi devralan yeni lider kararlılık ortaya koydu"

"Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.