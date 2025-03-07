Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazineden yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkar kredi limitini 750 bin liradan, 1 milyon liraya yükseltiyoruz"

"İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkarıyoruz"

"Ticari araç edinme kredisinde sıfır araç yanında 0-5 yaş araçları da kredi için dahil ediyoruz"

"2002'den bu yana esnafımıza sağladığımız indirimli kredilerin toplamı 582 milyar lirayı aştı"

"Enflasyondaki gerileme şubatta sürdü"

" Merkez Bankası'nın dün aldığı faiz kararıyla doğru yönde atım attı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programında konuştu.