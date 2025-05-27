Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir ferdin hakkını yedirmeyiz"
"Gerek merkezi gerek yerel yönetimlerde kaynakların amacına uygun etkin kullanılması, azami faydanın üretilmesi temel önceliğimiz"
"Çiğ süt içmeyenin başı da karnı da ağrımaz"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 163. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulundu.
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