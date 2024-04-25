Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını takdim ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçileri kabul etti.

25.04.2024 16:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçilerin, Erdoğan'a güven mektuplarını takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany'i kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mauritius, Mozambik, Honduras, Namibya, İzlanda, Nepal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal, Laos Büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika
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