Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümetimiz maalesef haksız ithamlara maruz kalmıştır. Böyle olmadığını bal gibi bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla unutmayacağız"

- "Türkiye bugün yola çıkan 3 bin 774 tonluk iyilik gemisiyle Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir"

-"Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler asıl meselelere son verilme dönemidir"

-"Hükümet ve siyaset kurumu olarak 21 yıldır olduğu gibi gelecekte de demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz"

-"Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla 200 yıllık tartışmaya noktayı koymuş cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden yana olmuştur"

-"14-28 Mayıs seçimleriyle parlamenter sisteme dönüş tartışmaları milletimiz tarafından kapatılmıştır"

-"Türkiye olarak yakın çevremizdeki gerilimlerin etkisiyle olumsuzlukların yansımasını hissediyoruz. Bölgesel krizleri yönetirken ekonomideki yol haritamıza bağlı kalıyoruz"

-"2023'ü yüzde 4,5 büyüme oranıyla kapattık. Satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 11. ekonomisiyiz. Mart ayı ihracatımız 22 milyar 578 milyon doları buldu. Bu rakamla en yüksek ihracat değerine ulaştık"

-"Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre, istihdam yıllık bazda 1 milyon 156 bin arttı"

- "Dünya gibi bizim de temel sorunumuz enflasyon baskısıdır"

-"Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısında itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Cari açıkta daralma başladı"

-"Bayramın 2. günü Gabar'daki petrol üretiminde günlük 40 bin varilin üzerine çıkmayı başardık. Hedefimiz günlük 100 bin varile ulaşmak"

-"Ekonomi ekibimiz hazırlıklarını yaptı. Çok yakında bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin geleceği yatırım üretim istihdam ve ihracat ile şekillenecektir"

-"Biz doğru bildiğimiz yoldan yürümekten geri durmayacağız"

-"Gazze krizinde de kardeşlik vazifemizi yerine getirmeye devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.