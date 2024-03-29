Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun" - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun - Son Dakika
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir ve 17 ilçe belediye başkanları, seçime 1 gün kala basınla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, seçimi alacaklarını ileri sürerek umutlu olduklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş ise doğaya zarar verenleri karşısında bulacağını söyledi.
Adana'da 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, seçim öncesinde, seçim anında ve sonrasında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için alınması gereken önlemler ele alındı. Vali Yavuz Selim Köşger, toplam seçmen sayısının 1 milyon 629 bin 959 kişi olduğunu ve güvenlik personeli, araç ve ekipman sayısını açıkladı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.
İngiltere (Demokratik Birlik Partisi) DUP lideri Jeffrey Donaldson, beklenmedik cinsel taciz suçlamaların ardından istifa etti. Parti, Jeffrey'nin başkanlığının yargı sürecinin sonucuna kadar askıya alındığını ve geçici parti lideri olarak Gavin Robinson'un atandığını duyurdu.
Aydın Ayaydın, Ortaca ilçesinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde destek istedi ve yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Anavatan Partisi, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i destekleme kararı aldı. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, kararın Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım olduğunu ve tamamen halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alındığını belirtti. Narlı, Hakan Tütüncü'nün liderlik becerileri ve tecrübesi ile Rıza Sümer'in vizyonunun Antalya'nın gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.
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