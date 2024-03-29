Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun"

29.03.2024 15:11  Güncelleme: 15:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştiri: 'Tam ileri' diyor, sen tam gaz geri gidiyorsun - Son Dakika

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