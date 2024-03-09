Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya için destek istedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan çalışmalara destek isteyerek, bazıların koltuklarını korumanın derdinde olduğunu belirtti. Ersoy, turizm sezonunun 12 aya yayılması ve ilçelerin hak ettikleri payı alması için çalıştıklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de ilçeye yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.