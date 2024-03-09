Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı'nın 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

İlim Yayma Vakfı'nın 53. Olağan Genel Kuruluna katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en köklü güçlü geleneğe sahip teşekküllerinin başında İlim Yayma geliyor. Vakfımız ulu bir çınar misali ilim ve hizmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor" dedi. - İSTANBUL
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Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi dolayısıyla güvenliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda adaylara seçim sürecinde uyulması gereken kurallar ve mevzuatlar hakkında bilgi verildi. Kaymakam Uludağ, adaylara başarı dileyerek seçim sonuçlarının Karakeçili'ye ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da yapılan çalışmalara destek isteyerek, bazıların koltuklarını korumanın derdinde olduğunu belirtti. Ersoy, turizm sezonunun 12 aya yayılması ve ilçelerin hak ettikleri payı alması için çalıştıklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel de ilçeye yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Buluşmaya birçok alanda öncülük etmiş ve şehrin geleceği için önemli katkılar sağlayan kadınlar da katıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasında karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.
Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ın "15 yıl önce 'one minute' dediğimizde duruşumuz neyse bugün de odur" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.
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