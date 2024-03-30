Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de oy kullanılacak okullara sandıklar yerleştirildi, okullar seçime hazır hale getirildi.
Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek olan 31 Mart 2024 yerel seçimler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de de okullarda son hazırlıklar yapılıyor. Sınıflarda seçim için son düzenlemeler yapılırken, seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar ve paravanlar sınıflara getirildi. Sıralar çekildi, sandıklar yerleştirildi. Seçmenlerin oylarını kullanacakları sandıklar ve oy kabinleri sınıflara yerleştirildi.
Rize merkez ve beldelerinde toplamda 109 bin 478 seçmen 373 sandıkta oy kullanacak. Güneysu ilçesinde 50 sandıkta 12 bin 650 seçmen, İyidere ilçesinde 31 sandıkta 7 bin 610 seçmen, Derepazarı ilçesinde 25 sandıkta 6 bin 241 seçmen, Çayeli ilçesinde 146 sandıkta 34 bin 69 seçmen, Ardeşen ilçesinde 127 sandıkta 32 bin 410 seçmen, Pazar ilçesinde 110 sandıkta 16 bin 516 seçmen, Fındıklı ilçesinde 58 sandıkta 13 bin 862 seçmen, Hemşin ilçesinde 13 sandıkta 2 bin 285 seçmen, Çamlıhemşin ilçesinde 42 sandıkta 6 bin 782 seçmen, Kalkandere ilçesinde 49 sandıkta 10 bin 968 seçmen ve İkizdere ilçesinde ise 43 sandıkta 7 bin 580 seçmen oy kullanacak.
Rize il genelinde ise bin 67 sandıkta 260 bin 451 seçmen oy kullanacak. - RİZE
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de seçim hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Büyükada'yı ziyaret etti. İmamoğlu, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve CHP Adalar Belediye Başkan adayı Ali Ercan Akpolat ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Konuşmasında İstanbulluların doğru kişiyi seçerek kentin geleceğini şekillendireceğine inandığını vurgulayan İmamoğlu, Adalar'daki sorunlara çözüm bulacaklarını söyledi.
Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Gaziantep'te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00'da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 207 binden fazla sandık kurulacak. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. Okullarda görevli kişiler, sınıflarda bulunan oy verme kabinlerini ve sandıklar seçmenlere hazır hale getirmiş durumda. ANKA Haber Ajansı, Ankara Çankaya'da bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki seçim hazırlıklarını görüntüledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antalya'nın Serik ilçesinde 68 yıldır devam eden tapu sorununun çözümü için çalışmaların başladığını belirtti. Bakan Özhaseki, pazartesi ve salı gününden itibaren tapu sorunlarını çözeceklerini ve tapuların belediyeye aktarılacağını söyledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Dağ ayrıca, İzmir'in trafik sorununu çözecek yeni yollar ve alt geçitler yapacaklarını, sosyal belediyecilik anlamında da dezavantajlı kesime destek olacaklarını belirtti.
Çine Belediye Başkanı ve CHP Çine Belediye Başkan Adayı Mehmet Kıvrak, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Soğancılar'ı ziyaret etti. Gece gündüz demeden vatandaş buluşmalarına devam eden Başkan Kıvrak'ın son adresi doğup büyüdüğü mahalle Soğancılar oldu. Başkan Kıvrak memleketi Soğancılar Mahallesi'nde coşkulu bir kalabalık tarafından, üzerinde 'Soğancılar evladından yana', 'Bizim Mehmet burda' yazılı pankartlarla karşıladı. Yeni dönem projelerinden bahseden Başkan Kıvrak'ın sözleri sık sık alkışlarla kesildi. Mahalle sakinleri, Başkan Kıvrak ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti.
SOL Parti, Türkiye'de 68 kuşağı devrimci önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının 52. ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenledi. Çayan'ın mezarı başında yapılan anmada, karanfiller bırakıldı. 30 Mart 1972'de yaşanan olayda, Çayan ve 9 yoldaşı Kızıldere'de yaşamını yitirmişti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Sandık Güvenliği Çağrı Merkezi'nin iletişim bilgisini paylaşarak 'Haydi Sandığa' çağrısı yaptı. Çelik, iletişim merkezinin 31 Mart sabahı 06:00 itibarıyla hizmete gireceğini duyurdu.
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