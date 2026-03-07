Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, liderlerin Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkileri, bölgede yaşanan çatışma sürecini ve küresel gelişmeleri değerlendirdiğini bildirdi.

GÖRÜŞMEDE KONUŞULAN KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iş birliğini başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda daha da geliştirme konusunda güçlü bir irade bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri ileri taşımak için yeni adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede bölgesel gelişmeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan süreci yakından takip ettiğini belirterek müdahalelerin uzamasının bölgesel ve küresel istikrara ciddi zarar verebileceğini dile getirdi.

Erdoğan ayrıca, mevcut gerilime rağmen diyalog zemininin oluşturulması için hâlâ fırsat bulunduğunu ifade ederek Türkiye'nin barış odaklı çabalarını sürdürdüğünü aktardı.