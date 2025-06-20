Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten, çetin bir imtihandan geçiyoruz. Savaş ve kaos bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını kapladı. Gazze'de 2 yıldır modern zamanların utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten, çetin bir imtihandan geçiyoruz. - Son Dakika
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