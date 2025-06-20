Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten, çetin bir imtihandan geçiyoruz. Savaş ve kaos bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını kapladı. Gazze'de 2 yıldır modern zamanların utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor." - İSTANBUL