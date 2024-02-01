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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam\'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesinin, aslında Türk milletini müzeye kaldırma ve folklorik bir öğe haline getirme teşebbüsü olduğunu belirtti.

01.02.2024 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, aslında Türk milletini müzeye kaldırma, folklorik bir öğe haline getirme teşebbüsüdür." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük tanımı ve projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür - Son Dakika
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