Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

10.07.2022 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı, Yair Lapid, İsrail, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile görüştü - Son Dakika

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