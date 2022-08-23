Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır"

23.08.2022 19:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. İki lider resmi tören sonrasında baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşme sonrası basın toplantısı için kameralar karşısına geçen iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sayın başkan ve heyeti ile Türkiye Filistin ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atabileceğimiz adımları ele aldık. Filistin halkının refah ve kalkınmasına desteğimizi teyit ettik. Ayrıca önemli bölgesel konularda da görüş alış verişinde bulunduk. Filistin'in ülkemizin ve halkımızın gönlünde daima müstesna bir yeri vardır. Filistin halkı ile dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Filistin devletini, ilan edildiği andan itibaren tanıyan Türkiye iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır"

İsrail ile iyileşen ilişkilerin yankılarının Filistin davasına da olumlu yansımaları olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum İsrail'in saldırıları ile Gazze'de yaşanan sivil can kayıplarına ilişkin tepkimizi açık ve net ortaya koyduk. Saldırılarda yaralanan 2 Filistinli yavrumuzu da geçtiğimiz hafta ambulans uçak ile anne ve babası ile birlikte Ankara Şehir Hastanemize aldık. Buradan son saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bu hususlardaki hassasiyet ve beklentilerimizi İsrailli muhataplarımıza en açık şekilde ve doğrudan aktardık, aktarıyoruz. İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını, Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar. Filistinli kardeşlerimiz arasında birik ve uzlaşı sağlama gayretlerini de yakından takip ediyoruz. Bu alanda da her türlü desteği vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

"Gıda güvenliğimizi korumak için, uygulamaya koyduğumuz bazı kısıtlamalara Filistin'i dahil etmedik"

Filistin'e ve Filistin halkına yapılan yardımların devam edeceğinin altını çizen Erdoğan, "Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle gıda güvenliğimizi korumak için, uygulamaya koyduğumuz bazı kısıtlamalara Filistin'i dahil etmedik. Cenin Serbest Sanayii Bölgesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülüyor. Haziran ayında TOBB heyetimiz Filistin'i ziyaret ederek, sahada gerekli incelemelerde bulundu. Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu inşaatı da bu yaz TİKA'nın destekleri ile tamamlanıp Maarif Vakfımızca devralındı. Filistin'in istikbali olacak gençlerimize hizmet edecek bu yurda merhum annemin adının verilmesinden son derece mütehassıs oldum. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının faaliyetlerine büyük önem atfediyoruz. Ajansa yönelik yardımlarımızı önceki yıllarda olduğu gibi devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye'nin desteklerine teşekkür

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri baş başa görüşmeye ilişkin olarak, işbirliği ve kardeşlik ilişkilerinin ele alınma fırsatını bulduklarını vurguladı. Devlet Başkanı Abbas, Filistin'in meşru haklarına, özgürlüğüne ve bağımsızlığını elde etme hakkına Türkiye'nin desteklerine dair teşekkürlerini dile getirdi. Abbas, İsrail kanadının saldırılarına son vermesi gerektiğinin altını çizerek Uluslararası Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası unsurları müdahaleye, iki devletli çözümü desteklemeye çağırdıklarını vurguladı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır" - Son Dakika
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