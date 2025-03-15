Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gençlerle bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında gençlerle buluştu. Ateş başında gençlerle oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ederek çay içti.
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