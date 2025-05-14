Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç... - Son Dakika
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