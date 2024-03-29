Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki 5 yılda, İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıların hepsini inşallah dönüştürecek tam bir seferberlik anlayışıyla çalışacağız" - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki depreme dayanıksız yapıları dönüştürecek bir seferberlik başlatıyoruz - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına devam ederken sandıklara sahip çıkacaklarını ve bir oyu bile zayi etmeyeceklerini söyledi.
Hatay Valiliği, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kente gelecek vatandaşların yol masraflarının ödenebilmesi için ulaşım evraklarını kentteki AFAD müracaat noktalarına ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi. Valilik, vatandaşların başvurabileceği 21 müracaat noktasını da paylaştı.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmene çağrı yaparak projelerini anlattı. Hatipoğlu, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyip, sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehir halkına hizmet için tahsis edilen kaynakları yağmalayıp başka amaçlar için deste deste savurmak bu şehri üzer. İstanbul'u üzmemek gerekir.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya'da seçim çalışmalarını sürdürdü. Kentte esnaf ziyaretlerinde bulunan Davutoğlu, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Amasya Muhacirler Derneğini ziyaret eden Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, seçimlere çok az bir süre kaldığını, 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin siyasi haritasının yeniden şekilleneceğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'ün sanayi ile merkezi arasında raylı sistem ile tanışmasını istediklerini belirtti. Ayrıca İnegöl-Kestel arasında banliyö treninin işlemesi gerektiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?