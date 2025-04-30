Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u ağzından düşürmeyen CHP Genel Başkanı, depremden ancak 5 gün sonra şehrin yolunu hatırlamıştır. Onda da milletle dertleşmeye değil, koltuğunu borçlu olduğu 'patronundan' talimat almaya gitmiştir." - ANKARA