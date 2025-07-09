Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İster valizde, ister baklava kutusunda olsun, rüşvet aldıysanız vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz Milletin namusunuza emanet ettiği belediyeleri arpalığa çevirdiyseniz Halkın parasını hamuduyla götürdüyseniz, kusura bakmayın, yargıya "tıpış tıpış" hesap vereceksiniz". - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' İster valizde, ister baklava kutusunda olsun, rüşvet aldıysanız vatandaşa harcanması gereken kaynakları birilerine peşkeş... - Son Dakika
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