Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşyeri, taşıt ve makina-tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşyeri, taşıt ve makina-tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşyeri, taşıt ve makina-tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşyeri, taşıt ve makina-tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz' dedi. - Son Dakika