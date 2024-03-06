Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın Savaş Uçağı Filosuna Dahil Edileceğini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın Savaş Uçağı Filosuna Dahil Edileceğini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada, 2028 yılında KAAN adlı savaş uçağını Türk filosuna dahil etmeyi planladıklarını belirtti. Erdoğan, CHP ve diğer muhalefet partilerine de göndermelerde bulundu.

06.03.2024 18:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KAAN'ı görüyor musunuz KAAN'ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın Savaş Uçağı Filosuna Dahil Edileceğini Açıkladı - Son Dakika

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