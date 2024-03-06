Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın Savaş Uçağı Filosuna Dahil Edileceğini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ittifak ortaklarından destek istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.