Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KAAN'ı görüyor musunuz KAAN'ı, nerede bu CHP, diğerleri. İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz." - ELAZIĞ
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN'ın Savaş Uçağı Filosuna Dahil Edileceğini Açıkladı - Son Dakika
Elazığ'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken miting alanında bir kadın, kalabalık arasında Türk bayrağını önüne alarak namaz kıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım ve Halk Buluşması programında, önceki seçimlerde ittifak yaptıkları bütün ortaklarının seçmenlerinden destek istedi. Özel, Türkiye ittifakına davet ederek, Türkiye ittifakında sosyal demokratlar ve milliyetçi demokratların olduğunu belirtti. Ayrıca, Uşak Belediye Başkan adayı Özkan Yalım'ın Uşak ile Ankara'yı kardeş belediye yapacağını ve CHP'li belediyelerin herkese eşit davranacağını vurguladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Azerbaycan'da Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek Zengezur Koridoru'nun Türk Dünyası Yüzyılı inşasında önemli bir rol oynayacağını belirtti. Serim, Türkiye'nin ekonomik başarılarını ve Türkiye-Azerbaycan ticaret ilişkilerini de vurguladı.
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