Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti.
Söğütözü'ndeki bir kafeye gelen Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve bazı AK Parti milletvekilleri de eşlik etti.
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