Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamu Başdenetçisi Akarca\'yı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDK Başdenetçisi Mehmet Akarca ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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