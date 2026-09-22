Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan insan ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan insan ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı var. Yüreğinde insanlık, merhamet olan insan ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz" dedi.
Kaynak: İHA