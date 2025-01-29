Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kartalkaya otel yangını) "Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleridir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kartalkaya otel yangını) 'Sorumluluğu olan kim varsa hesap vereceği yer sosyal medya mecraları değil, bağımsız ve tarafsız... - Son Dakika
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