Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İran'da sağlanan ateşkes ve bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye Katar'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye'nin bu süreçte Katar'ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti" ifadelerine yer verildi.