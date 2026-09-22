Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Thani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünden önemli mesajlar veren Erdoğan, daha sonra ikili temaslarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi 31 Aralık'ta son bulacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İHA
Şeyh Tamim bin Hamad Al ThaniRecep Tayyip ErdoğanDiplomasiNew YorkPolitikaKatarSon Dakika

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