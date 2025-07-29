Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev\'i resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Tokayev'in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri gerçekleştirdi. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin yer aldığı törende, 21 pare top atışı yapıldı. Ardından Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev birbirlerine heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ile Tokayev, görüşmelerin ardından 'Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. Toplantının ardından, anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecek ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Daha sonra Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.