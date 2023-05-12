Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taklit eden Muhammed Nur Nahya'ya gülmedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taklit eden Muhammed Nur Nahya'ya gülmedi

12.05.2023 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaparak adını duyuran fenomen Muhammed Nur Nahya, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşan Muhammed Nur Nahya'nın yaptığı taklitlere AK Parti liderinin kayıtsız kaldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren fenomen Muhammed Nur Nahya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

ERDOĞAN PEK GÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği anlara ilişkin videoyu paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya'ya çok gülmediği dikkatlerden kaçmadı.

"DÖVECEK GİBİ BAKIYOR"

Videonun altına yapılan yorumlarda da Erdoğan'ın taklide gülmemesine dikkat çekildi. Yapılan yorumlarda "Erdoğan neden gülmüyor?", "Dövecek gibi bakıyor", "Adam taklidi yapılırken tebessüm bile etmiyor" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini taklit eden Muhammed Nur Nahya'ya gülmedi - Son Dakika


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