Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Erdoğan: Kıbrıs Türk Halkının Varlığına, Egemenliğine Kasteden Teşebbüsü Ebediyen Tarihe Gömen Barış Harekâtımızın Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.