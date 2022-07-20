Erdoğan: Kıbrıs Türk Halkının Varlığına, Egemenliğine Kasteden Teşebbüsü Ebediyen Tarihe Gömen Barış Harekâtımızın Yıl Dönümünü Tebrik Ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ada'nın egemen, eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen Kıbrıs Barış Harekatımızın 48. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:
"Ada'nın egemen, eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen Kıbrıs Barış Harekatımızın 48. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum."
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