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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov'a teşekkürlerini sundu.

31.03.2024 21:33
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov'a teşekkürlerini sundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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