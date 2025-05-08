Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köklü vakıf geleneğimizin korunması, zenginleştirilmesi ve geleceğe aktarılması görevini ise 101 yıldır Vakıflar Genel Müdürlüğümüz yapıyor"
-"Asrın felaketinde zarar gören 377 eserin onarım süreçleri hiç zaman kaybetmeden başlatıldı"
-"70 bine yakın vakıf faaliyet gösteriyor"
"Kültür mirasımızın gelecek kuşaklara ulaşması için canla başla çalışıyoruz"
ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuştu.
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