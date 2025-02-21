Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü - Son Dakika
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