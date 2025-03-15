Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koruma altındaki çocuklarımızın hayat boyu yanında olacağız. Siz büyük bir milletin çocuklarısınız"

"İstikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı'nda konuşuyor.