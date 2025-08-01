Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Krizlerle boğuşan coğrafyamızda, Türkiye'de barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Sizlere terörün olmadığı her metrekaresinde huzurun, güvenliğin refahın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye teslim edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Krizlerle boğuşan coğrafyamızda, Türkiye'de barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. - Son Dakika
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