Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kullanacağımız oyun gelecek 5 senemizi etkileyeceğini asla aklımızdan çıkarmayacağız."

Bakan Özhaseki, Kütahya'da yapılan çalışmaları değerlendirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ülke gündemini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Bakan Özhaseki, AK Parti'nin gerçek ve hizmet belediyeciliği yaptığını belirtti ve yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Ayrıca deprem konusuna da değinen Bakan Özhaseki, depremzede illerdeki çalışmaların devam ettiğini ve yapılan evler hakkında bilgi verdi.