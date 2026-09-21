Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Al-Sabah ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah’ı Türkevi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı Türkevi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği ABD'nin New York kentindeki ikili temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Türkevi'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti. Türkevi'nde gerçekleştirilen kabulde, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Kaynak: İHA