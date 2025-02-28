Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski\'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı balışma ofisinde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

28.02.2025 16:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı balışma ofisinde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme ve Ortak Siyasi Bildiri imza töreni sonrası ortak basın açıklaması düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'yi kabul etti - Son Dakika

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