Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Maalesef, son dönemde teşkilatımızın, milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta zorlandığına ilişkin bazı şikayetler duyuyoruz. " - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Maalesef, son dönemde teşkilatımızın, milletin farklı kesimleriyle yeteri kadar yakın, etkin ve hasbi ilişki kurmakta... - Son Dakika
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