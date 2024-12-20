Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de

MARDİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin Olağan Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüsle mitingin yapılacağı salona gitmek üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüsten halkı selamlarken, İstasyon Mahallesi'nde durup çocuklara hediye dağıttı.